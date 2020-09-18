Правонарушитель пытался откупиться от мед. освидетельствования за 62 тысячи рублей

42-летний мужчина был остановлен на улице Юрьев-Польского 11 августа 2020 года. За рулем своего автомобиля водитель находился в нетрезвом состоянии . И уже не первый раз. Но выполнить законное требованиеинспектора о прохождении освидетельствования отказался. Вместо этого правонарушитель попытался откупиться от полицейского крупной суммой денег. Он положил в карман инспектора -621 тысячи рублей в обмен на несоставление протокола и удаление видеозаписи с регистратора служебного автомобиля.Однако сотрудник полиции незаконное вознаграждение не принял и сообщил о попытке дачи ему взятки в дежурную часть.В настоящее время задержанный водитель находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассматриваться в суде, сообщает региональная прокуратура.