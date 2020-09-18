Как пояснил подъехавший владелец участка, он собирается строить ферму

В Боголюбове предприниматель превратил берег Нерли в свалку. После безуспешных попыток обратить внимание на проблему местных властей, жители поселка обратились в региональное отделение народного фронта.Активисты вместе с главой администрации поселка выехали на место, убедились, что участок почти в пятьсот квадратных метров завалены строительным мусором. Как пояснил подъехавший владелец участка, из него он собирается строить ферму. Что на самом деле происходит на участке, теперь будет выяснять прокуратура.