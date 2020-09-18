Возобновляются профилактические мероприятия по выявлению заболеваний на ранней стадии.

Напоминаем, что Владимирская область находится на третьем этапе снятия ограничений, вызванных риском распространения новой коронавирусной инфекции. Вчера Владимир Сипягин подписал Указ, в соответствии с которым возобновляются профилактические мероприятия, е на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и состояний и предупреждение распространения инфекций, представляющих опасность для окружающих. Плановая диспансеризация населения, если ее охват достаточно широк, становится действенным инструментом укрепления здоровья нации.Теперь Указ Губернатора области от 27.03.2020 №56 «О временном приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения» и Указ Губернатора области от 31.08.2020 №252 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 27.03.2020 №56» утратил силу.Документ вступает в силу с момента его опубликования .