Мероприятия по диспансеризации и профосмотрам были отменены Указом губернатора №56 в марте текущего года,

Накануне Владимир Сипягин подписал Указ о возобновлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для определенных групп взрослого населения. Напомним, мероприятия по диспансеризации и профосмотрам были отменены Указом губернатора №56 в марте текущего года, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.Ранее мы писали, что с сегодняшнего дня во Владимире для коронавирусных больных, который располагался в здании хирургического отделения ОКБ в Загородном