Общая стоимость изъятой из незаконного оборота продукции превысила 850 000 рублей.

Муромским городским судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере).В декабре 2019 года сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Муромский» совместно с коллегами из регионального УФСБ при проведении оперативных мероприятий из гаража в городе Муроме изъяли коробки с немаркированной алкогольной продукцией с различными наименованиями. Общая стоимость изъятого превысила 850 000 рублей.В ходе дознания установлено, что находившиеся в гараже более 4400 бутылок, которые, в соответствии с требованиями российского законодательства должны иметь обязательную маркировку акцизными марками, либо федеральными специальными марками фигурант приобрел у незнакомого мужчины в соседнем регионе и планировал продавать его на территории Муромского района по заниженной стоимости. При этом специального разрешения на оборот алкогольной продукции у него не было.Свою вину в содеянном фигурант полностью признал.Суд, приняв во внимание доказательства, собранные правоохранителями, вынес в отношении муромлянина обвинительный приговор, назначив наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. В соответствии с решением суда фальсифицированная продукция будет уничтожена.Приговор в законную силу не вступил.