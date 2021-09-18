Городские коммунальные службы с помощью волонтеров ежедневно удаляют со зданий, заборов, дорожных знаков и светофоров незаконно размещенные надписи. Во многих случаях эти надписи являются

Городские коммунальные службы с помощью волонтеров ежедневно удаляют со зданий, заборов, дорожных знаков и светофоров незаконно размещенные надписи. Во многих случаях эти надписи являются рекламой наркотических средств и содержат состав уголовного преступления. За первую половину сентября ликвидировано свыше 430 нарконадписей. А с начала года удалено 2900. Информацию о размещении незаконной рекламы сотрудники коммунальных служб получают