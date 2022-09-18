В ООО Бабаево Собинского района завезли 92 чистопородных коровы Джерсейской породы. Об этом...

В ООО "Бабаево" Собинского района завезли 92 чистопородных коровы Джерсейской породы. Об этом сообщила администрация Владимирской области.Несмотря на небольшие габариты, коровы этой породы дают очень вкусное молоко с высокой жирностью (от 6 до 8%), что делает его незаменимым для изготовления качественного и вкусного масла, сыров, сметаны.Теперь Бабаевская молочная продукция станет еще вкуснее и полезнее.Фото: https://t.me/region33vladimir