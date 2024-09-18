Алсу подала иск о разделе имущества за рубежом.

Алсу подала иск о разделе имущества за рубежом.Еще в 2002 году певица Алсу стала гражданкой Великобритании. Об этом исполнительница рассказала в далеком 2004-м. Тогда она объяснила двойное гражданство тем, что с ним легче совершать путешествия по странам Шенген. Кроме того, у Алсу и ее экс-супруга в Лондоне имеется квартира. Также общая недвижимость есть на Кипре, в Монако, Франции и даже в США.Теперь стало известно, что Алсу намерена делить это самое имущество с Абрамовым на международном уровне. Она решила подать иск в лондонский суд.Как пояснил журналистам адвокат бывшего супруга певицы Александр Добровинский, для него этот ход разведенной звезды эстрады стал неожиданным. Он полагает, что Алсу поняла, что иного выхода, как перенести всю эту историю в другую страну, у нее нет."Конечно, британский суд встанет на сторону своей подданной", — заявил Добровинский журналистам.Напомним, развод Алсу и Яна Абрамова состоялся в конце августа, дело о разделе имущества должно было быть рассмотрено в октябре. По словам адвоката экс-супруга певицы, его клиент намерен был сохранить брак ради детей и делал для этого все возможное. Но, по словам все того же юриста, появились такие обстоятельства, которые сделали этот исход невозможным. Дети остались с матерью, которая не собирается препятствовать их общению с отцом. Как рассказывала исполнительницы хита "Зима" в одном из интервью, они все понимают и поддерживают ее.По слухам, причиной развода стала неверность Яна Абрамова. В Сети даже называли предполагаемую возлюбленную бизнесмена. По мнению пользователей разлучницей стала модель Анастасия Решетова – экс-подруга рэпера Тимати. Однако она сама эти слухи не подтвердила, объявив публике, что у нее есть молодой человек, с которым она счастлива, и ему всего 30 лет. Сама Алсу не оставила без внимания этот выпад предполагаемой соперницы и написала в соцсети, что лицемеры будут наказаны по Корану.