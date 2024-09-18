Две трети жителей ЦФО (67%) побывали этим летом в отпуске, в основном, запланированном (58%).

Средние траты жителей ЦФО (за исключением Москвы и МО) на летний отпуск в 2024 году не превышали 50 тыс. руб. на одного члена семьи, таковы результаты опроса* ВТБ,. Треть опрошенных потратили до 30 тыс. рублей (в прошлом году - 38%), еще столько же - от 30 до 100 тыс. рублей (сопоставимо с прошлогодним результатом). При этом число довольных летним отпуском заметно возросло, а самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского края и Крыма, а также Москва и Санкт-Петербург.Две трети жителей ЦФО (67%) побывали этим летом в отпуске, в основном, запланированном (58%). Отказаться от летнего отпуска пришлось 12%, еще 21% ответили, что пойдут в отпуск в другое время года.Чаще всего жители ЦФО проводили отпуск дома (26% опрошенных) и на даче (28%), а также у друзей (11%). Среди популярных направлений для поездок в этом году были курорты Краснодарского края (13%), Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города (11%), а также Крым (5%). За границей – в Турции, Египте, ОАЭ побывали 7%. На Кавказе или на Байкале – по 3% респондентов.По данным роуминга абонентов оператора ВТБ Мобайл, в топ-10 направлений этим летом вошли: Турция (около 20%), Белоруссия (19%), а также Абхазия, Казахстан, Египет, Грузия, Таиланд и Армения. Вместе с Киргизией и Азербайджаном на эти страны пришлось более 70% всех летних путешествий.В большинстве случаев отпуск оправдал (47%), либо превзошел ожидания (18%). Лишь 2% опрошенных отметили, что отпуск был хуже, чем им бы хотелось. В прошлом году 15% россиян отмечали, что отпуск прошел хуже запланированного, столько же (15%) провели отпуск лучше, чем ожидали.Каждый третий (30%) участник опроса потратил на отпуск летом 2024-го до 30 тыс. рублей на одного члена семьи, еще 31% - от 30 до 100 тыс. рублей. Траты 6% жителей ЦФО составили в среднем от 100 до 200 тыс. рублей, а 2% участников опроса признались, что отдыхали за чужой счет.40% жителей ЦФО отметили увеличение затрат на отпуск текущим летом по сравнению с прошлым годом: у 22% расходы значительно выросли, еще 18% рассказали о незначительном увеличении трат. 18% опрошенных потратили на отдых столько же, сколько и годом ранее, у 8% расходы на летний отдых сократились.* Опрос проведен ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.