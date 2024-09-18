Родители делятся, что о таком их малыши могли только мечтать.

На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве прошел матч между ЦСКА и Зенит. Около 150 ветеранов СВО и их семей со всей России сопровождал фонд «Защитники Отечества» на мероприятии. Об этом рассказали в пресс-службе организации.Возможность выхода на поле вместе с игроками ЦСКА была предоставлена и детям из Владимирской области. Родители делятся, что о таком их малыши могли только мечтать. Для ребят это стало настоящим событием.«Сердце колотилось, когда увидела, как мой сын вышел на поле с одним из основных игроков» - поделилась мама Михаила Овчинникова Ирина из Радужного.Мероприятие настолько вдохновило юных футболистов, что некоторые решили продолжить занятия спортом и стать профессиональными спортсменами. Напомним, ранее мы писали, что