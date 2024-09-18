Сейчас выполнено только 68,2% работ.

Открытие школы №9 в Вязниках Владимирской области перенесли на ноябрь. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.Сейчас выполнено только 68,2% работ. Строительство планировалось закончить к 1 октября. Отметим, что корпус школы должен принять 500 учеников и решить проблему второй смены в населенном пункте.Напомним, ранее мы писали, что