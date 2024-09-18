Олегу Челышкову пришлось доказывать, что он получил тяжелое ранение во время боевых действий.

Ради выплаты в 750 тысяч рублей бойцу СВО Олегу Челышкову из Владимирской области пришлось доказывать, что он получил тяжелое ранение во время боевых действий.Отдел социальной защиты населения Собинского района региона должен был самостоятельно запросить документы, чтобы подтвердить состояние здоровья военнослужащего. Однако семью обязали оформить всё самостоятельно.В итоге дело дошло до Генеральной прокуратуры Российской Федерации. К счастью, ситуация с участником спецоперации из Владимирской области попала под личный контроль главы ведомства Игоря Краснова.Мужчина получил ранение в зоне боевых действий еще в прошлом году. Как пояснили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, мужчине несколько раз отказали в материальной помощи. Власти объясняли это тем, что военнослужащий должен подтвердить «на бумаге» полученные травмы. Таких документов у него не было.За помощью семья обратилась в прокуратуру. Супруга Олега решила ни в коем случае не опускать руки.«750 тысяч причин было у супруги участника СВО из Владимирской области для обращения в прокуратуру. Местный отдел соцзащиты отказал военнослужащему, получившему тяжелое ранение, в назначении единовременной матпомощи», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.Ведомство обратило внимание на нарушение и организовало проверку. В итоге специалисты установили вину двух должностных лиц в системе социальной помощи. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.Напомним, что во Владимирской области дошло до суда. Один из фигурантов уголовного дела смог скрыться от следствия и находится в федеральном розыске. Двое молодых людей понесут ответственность по закону. Материалы передали в Александровский городской суд.