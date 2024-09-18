Недавние заявления экс-продюсера Филиппа Киркорова стали причиной для обсуждения слухов о разводе Никиты Преснякова. Леонид Дзюник неожиданно сообщил, что внук Пугачевой якобы уже развелся с моделью Аленой Красновой.

Недавние заявления экс-продюсера Филиппа Киркорова стали причиной для обсуждения слухов о разводе Никиты Преснякова. Леонид Дзюник неожиданно сообщил, что внук Пугачевой якобы уже развелся с моделью Аленой Красновой."Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю", — сказал продюсер. Эти слова вызвали множество вопросов у поклонников и СМИ.На данный момент Никита не комментирует ситуацию, и его жена Алена также не делала никаких намеков на расставание. Пара связала себя узами брака в 2017 году и с тех пор старалась держать свою личную жизнь в тайне. Однако отсутствие публичных заявлений о состоянии их отношений только подогревает интерес общественности.Летом 2024 года Никита вернулся в Россию, что также вызвало волну обсуждений. По информации, он прилетел для медицинского обследования. Высокие цены на медицинские услуги в США заставили его обратиться к врачам в Москве. Мать Никиты (Кристина Орбакайте) отмечала, что после переезда сына за границу он "многим пожертвовал", что может говорить о том, что жизнь за пределами родины не всегда оказывается легкой.Интересный факт: в мае Никита и Алена были замечены на дне рождения актрисы фильмов для взрослых Евы Эльфи в США. Это событие стало предметом обсуждения среди поклонников, но не дало ясности в вопросе их семейного положения.