Мессенджер Телеграм может подвергнуться разделу.

Мессенджер "Телеграм" может подвергнуться разделу.Буквально несколько месяцев назад никто и не подозревал о существовании у Павла Дурова троих детей, как, впрочем и их матери Ирины Болгар. Но как только у бизнесмена начались серьезные проблемы, женщина дала о себе знать и сделала не одно громкое заявление.Болгар рассказывала прессе, что программист поднимал руку на детей и не платил алименты. Теперь мать троих отпрысков миллиардера грозится отобрать у Павла Дурова его детище – мессенджер Telegram. В Сети задаются вопросом неужели телеграм все и удобному приложению может прийти конец? Ведь Ирина намерена идти до конца, она уверяет, что "Телеграм" относится к их совместно нажитому имуществу.Правда, поклонники Дурова не очень понимают, каким образом женщина собирается отсудить часть мессенджера себе, ведь она никогда не состояла в официальном браке с Павлом. Хотя Болгар уверяет, что за 10 лет отношений она получила доверенность на доступ ко всем активам. О том, что этот доступ может быть закрыт в любой момент, женщине известно. Теперь она беспокоится, что ее права могут быть нарушены.Напомним, ранее Болгар заявляла, что причиной ее разрыва с Дуровым стала его измена в конце 2022 года. Гражданская жена программиста также добавила, что разлучницей якобы стала Диана Бако. Последняя, к слову, призналась, что новой избранницей Павла стала Юлия Вавилова, с которой позже его задержали во Франции.