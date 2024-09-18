Многоквартирный дом по адресу улица Маяковского, 1 в Гусь-Хрустальном загорелся рано утром 18 сентября. Пожарных вызвали в 7:55, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Возгорание не было

Многоквартирный дом по адресу улица Маяковского, 1 в Гусь-Хрустальном загорелся рано утром 18 сентября. Пожарных вызвали в 7:55, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Возгорание не было большим – пламя распространилось на 4 квадратных метра. Однако есть один пострадавший. Еще одного человека пожарные спасли. Также они эвакуировали 10 взрослых и 5 детей. О причине происшествия