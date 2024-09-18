Многоквартирный дом по адресу улица Маяковского, 1 в Гусь-Хрустальном загорелся рано утром 18 сентября. Пожарных вызвали в 7:55, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Возгорание не было
<a href="https://33live.ru/novosti/18-09-2024-v-gus-xrustalnom-na-pozhare-postradal-chelovek-eshhe-odnogo-udalos-spasti.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном на пожаре пострадал человек, еще одного удалось спасти</a> - Многоквартирный дом по адресу улица Маяковского, 1 в Гусь-Хрустальном загорелся рано утром 18 сентября. Пожарных вызвали в 7:55, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Возгорание не было
[url=https://33live.ru/novosti/18-09-2024-v-gus-xrustalnom-na-pozhare-postradal-chelovek-eshhe-odnogo-udalos-spasti.html]В Гусь-Хрустальном на пожаре пострадал человек, еще одного удалось спасти[/url] - Многоквартирный дом по адресу улица Маяковского, 1 в Гусь-Хрустальном загорелся рано утром 18 сентября. Пожарных вызвали в 7:55, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Возгорание не было