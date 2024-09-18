Изначально планировалось завершить ремонт школы к 15 ноября 2023 года.

Нового подрядчика нашли для ремонта фасада школы №23 в Коврове Владимирской области. Как сообщила городская администрация, работы доведет до конца ООО «Альфа Строй». Планируется завершить весь ремонт к концу октября, при этом учебный процесс не пострадает, так как руководство школы приняло меры по обеспечению безопасности учеников.В настоящее время идет процесс асфальтирования территории школы. Изначально планировалось завершить ремонт школы к 15 ноября 2023 года, но первый подрядчик, компания «МИК Групп», не смог выполнить работы в срок. Это не смогла сделать и компания «Стандарт Промсервис».Напомним, ранее мы писали, что