Это плановое мероприятие, которое осуществляется в строгом соответствии с правилами создания, содержания, охраны и учёта зелёных насаждений, утверждёнными Советом народных депутатов,

Это плановое мероприятие, которое осуществляется в строгом соответствии с правилами создания, содержания, охраны и учёта зелёных насаждений, утверждёнными Советом народных депутатов, сообщают в МКУ «Зелёный город». Инвентаризацию парков и скверов в областном центре проводят специалисты муниципального предприятия «Зелёный город». Учёт зелёных насаждений осуществляется строго в период вегетационного периода, с конца апреля до начала октября, т.е.