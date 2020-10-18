Всего в регионе заболели Covid-19 - 8426 человек.

По данным Роспотребнадзора на утро 18 октября зарегистрировано ещё 80 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на один диагноз больше, чем на субботу 17 октября.По муниципалитетам случаи распределились следующим образом: 18 во Владимире, 17 в Гусь-Хрустальном, 15 в Муромском, 6 в Кольчугинском, 5 в Ковровском, 4 в Вязниковском, 3 в Гороховецком, 3 в Селивановском, 3 в Собинском, 2 в Камешковском, 2 в Меленковском, 2 в Суздальском.Всего в регионе заболели Covid-19 - 8426 человек. Лидерует по количеству инфицированных - областной центр. Во Владимире ровно 1500 положительных диагнозов.Напомним, что число летальных исходов .