На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 80 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 80 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (18 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Ковровском, 4 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Суздальском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8426 случаев заболевания (1500 сл. в г. Владимире, 1246 сл. в Гусь-Хрустальном, 894 сл. о. Муром, 755 сл. в Петушинском, 692 сл. в Ковровском, 653 сл. в Александровском, 438 сл. в Вязниковском, 373 сл. в Собинском, 358 сл. в Юрьев-Польском, 247 сл. в Кольчугинском, 221 сл. в Меленковском, 199 сл. в Суздальском, 185 сл. в Селивановском, 180 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 143 сл. в Гороховецком, 111 сл. в Камешковском, 76 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.