УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации совместно с УМВД России по...

УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации совместно с УМВД России по Владимирской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий, выявлена и пресечена противоправная деятельность 50-летнего жителя Владимира.Установлено, что он изготовил несколько единиц огнестрельного оружия, которые планировал продать. По месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты из незаконного оборота с признаками кустарной модернизации пистолет калибра 9мм (переделанный из охолощенного пистолета МР – 371), более 250 патронов различного калибра, более 400 грамм бездымного пороха. А также для модернизации оружия, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов возбуждено 2 уголовных дела. И в решением Фрунзенского районного суда г. Владимира данный гражданин признан виновным.Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и денежным штрафом в размере 120 тысяч рублей.Фото пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.