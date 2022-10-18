При назначении наказания судом учёл признание обвиняемого в содеянном, наличие трёх малолетних детей и незапятнанное уголовкой прошлое.

Жителя Александрова оштрафовали на 400 тысяч рублей за незаконную торговлю сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.Предприимчивый мужчина купил «левый» табак на оптовом рынке «Садовод» в Москве. За товар он выложил более двух миллионов рублей. Продать контрафакт бизнесмен намеревался во Владимирской области, но был пойман силовиками. Поддельная продукция изъята.При назначении наказания судом учёл признание обвиняемого в содеянном, наличие трёх малолетних детей и незапятнанное уголовкой прошлое.Приговор пока не вступил в законную силу.