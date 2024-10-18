Флагманский проект Министерства Культуры РФ «Музейные маршруты» выходит на финишную прямую текущего года. Руководство и ведущие специалисты музея-заповедника стали участниками ..

Флагманский проект Министерства Культуры РФ «Музейные маршруты» выходит на финишную прямую текущего года.Руководство и ведущие специалисты музея-заповедника стали участниками практически всех стратегических сессий важнейшего профессионального форума. А площадка сейчас проходящего в столице Чечни Грозном уже привлекла широкое внимание коллег и общественности к «Александровской слободе». Потому что в формате мероприятия было подписано Соглашение о сотрудничестве, непосредственно относящееся к нашему музею. Его подписали врио музея-заповедника Марина Рыбакова и генеральный директор ГБУК «Музей Чеченской Республики» Залина Мамаева.Рассказывает Марина Рыбакова, врио директора музея-заповедника «Александровская слобода»: «Новые знакомства на Музейных маршрутах всегда дают свои результаты. Так, в Дагестане мы познакомились с коллегами из музея Чечни и решили реализовать с ними давнюю нашу мечту – совместный проект «Грозный в Грозном». И такая выставка теперь состоится, как только Национальный музей откроется после реконструкции. Помимо созвучия названия столицы Чечни с именем первого русского царя (а наш музей - единственное в России место, ассоциирующиеся с Иваном Грозным), у нас в коллекции хранятся портреты работы известного чеченского художника Петра Захарова (Чеченца). В год его 100-летия в «Слободу... » приезжал Джамбулат Умаров, и мы говорили о возможности общих интересных проектов. Но тогда по многим причинам не получилось.Теперь же Соглашение подписано, и мы будем непременно развивать интересное сотрудничество. Новые межмузейные, да и в целом культурные связи - это всегда интересно, а со столь далеким и самобытным регионом - особенно».Взаимовыгодное сотрудничество двух музеев предусматривает организацию и проведение самых разных совместных проектов, в частности, общее использование тематических исследовательских наработок, участие в онлайн-мероприятиях, а также в научных конференциях, онлайн-семинарах и других форматах профессионального общения.Предполагается проведение консультаций по вопросам, которые представляют взаимный интерес специалистов обоих музеев. Состоятся в рамках договора и совместные выставочные проекты, в том числе в онлайн-формате. И, конечно же, начнется активный обмен информацией, которая будет не просто обозначать мероприятия, деловые встречи друг друга и обмен опытом. Такой формат музейной коллаборации обязательно привлечет внимание, послужит позитивному имиджу музее-партнеров и станет прекрасным инструментом их продвижения в регионах и России.