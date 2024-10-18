В Юрьев-Польском подрядчик сорвал сроки контракта. Как сообщают в прокуратуре, индивидуальный предприниматель должен был благоустроить площадь перед зданием Районного центра культуры и

В Юрьев-Польском подрядчик сорвал сроки контракта. Как сообщают в прокуратуре, индивидуальный предприниматель должен был благоустроить площадь перед зданием Районного центра культуры и досуга. Контракт на сумму 14,6 миллионов рублей был заключен с администрацией города 18.03.2024. По условиям договора, подрядчик должен был закончить работы к 31 августа. Из пресс-релиза прокуратуры области Проверка показала, что по состоянию