Об этом сообщили в мэрии.

Во Владимире изменится схема движения автобуса №13С. Транспорт следует от ОТК Тандем до Лунево-2.Изменения вступят в силу с 28 октября. Об этом сообщили в мэрии. Решение приняла комиссия, так как новая схема движения позволит автобусам выполнять больше рейсов и сократить интервалы движения.Пассажиров просят учитывать информацию и заранее планировать поездки. Кроме того, с 28 октября во Владимире прекратит работу маршрут №56.Новый маршрут: