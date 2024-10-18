В августе хирурга Романа Черепанова признали виновным в смерти 5-летнего Тимофея Малыгина из Юрьев-Польского. Адвокат врача подал в суд апелляцию. И вот, за день до истечения сроков давности,

В августе хирурга Романа Черепанова признали виновным в смерти 5-летнего Тимофея Малыгина из Юрьев-Польского. Адвокат врача подал в суд апелляцию. И вот, за день до истечения сроков давности, адвокат и Роман Черепанов вместе заболели. На заседание они не явились. Суд состоялся вчера, 17 октября, но так как авторы апелляции не явились, предоставив справку о болезни,