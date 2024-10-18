В городе Кольчугино модернизируют систему теплоснабжения. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев оценил апгрейд теплового хозяйства 16 октября. Напомним, зимой этого года в

В городе Кольчугино модернизируют систему теплоснабжения. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев оценил апгрейд теплового хозяйства 16 октября. Напомним, зимой этого года в Кольчугинском районе случился коммунальный коллапс, существующая система не выдержала, жители замерзали. Глава региона тогда лично выезжал на место. А уже с весны велась масштабная модернизация, чтобы впредь не допустить подобных инцидентов. Алексей Андрианов,