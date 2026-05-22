Сергей Волков совместно с представителями администрации города Владимира и МЧС посетили Белгород с рабочим визитом. Цель поездки – обменяться опытом в вопросах обеспечения безопасности

Сергей Волков совместно с представителями администрации города Владимира и МЧС посетили Белгород с рабочим визитом. Цель поездки – обменяться опытом в вопросах обеспечения безопасности жителей и развития городской среды в особых условиях. Белгородские специалисты рассказали о противодействии атакам БПЛА и работе оперативных служб, а также о том, как устроена работа по организации укрытий и систем