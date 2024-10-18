Мужчина заставил ветерана перевести ему деньги.

В деле о разбойном нападении на участника спецоперации во Владимирской области появился новый эпизод. Оказалось, что житель Гусь-Хрустального дважды заставил ветерана перевести ему деньги. Подробности преступления — в материале .Узнал о выплатеСледователи выяснили, что первое нападение произошло 4 июля 2024 года. Как издание «Зебра ТВ», комисованный участник СВО отдыхал в сауне на Казарменной улице. Подозреваемый не был знаком с военнослужащим.Сотрудники правоохранительных органах пока не установили, как он узнал о крупной выплате за службу: возможно, злоумышленник получил «наводку» от кого-то из окружения бойца.В пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области указали, что мужчина угрожал предметом, похожим на оружие. Он заставил ветерана открыть банковское приложение на мобильном телефоне и перевести ему на счет 830 тысяч рублей.Второе нападениеПо всей видимости, подозреваемый увидел сумму, которую боец получил за службу Родине, поэтому решил «не останавливаться на достигнутом» и подготовил второе нападение. На следующий день он вместе с приятелем разыскал участника СВО в родном городе — в Гусь-Хрустальном.Знакомые заставили бойца сесть в автомобиль на Рудницкой улице, отобрали у него телефон и перевести себе на счет еще 1,6 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 2,4 млн рублей.Обвиняемых задержали оперативники ФСБ при поддержке СОБРа регионального управления Росгвардии. После суд заключил их под стражу на два месяца.О втором эпизоде, который произошел 4 июля, стало известно только в ходе расследования.«В ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство. Следователями продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в СледКоме.Напомним, что во Владимирской области . В мае 2024 года трое молодых людей избили бойца, который приехал домой в отпуск, возле ночного клуба в Александрове. Двое участников драки в скором времени предстанут перед судом. Третий фигурант дела находится в федеральном розыске, он успел скрыться.