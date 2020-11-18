На этом посту он сменил Антона Белякова.

14 ноября состоялась конференция реготделения «Справедливой России», на которой местные партийцы избрали себе нового лидера. Пост занял депутат фракции в Заксобрании Владимирской области Андрей Маринин. Об этом сообщила пресс-служба объединения.Место для народного избранника знакомое. В 2008 году он впервые был избран секретарём бюро совета эсеров. До 2014 каждые два года переизбирался на эту должность. В 2011 году победил на выборах в Совет нардепов областного центра. 12 ноября 2015 года избран главой администрации Лакинска. В Законодательное Собрание Владимирской области VII созыва избран по партийным спискам.Входит в состав постоянных комитетов регионального парламента:- по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности;- по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности;- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства.Добавим, что делегаты конференции избрали новый состав Cовета регионального отделения и Контрольно-ревизионной комиссии.Напомним, что бывший председатель «СР» во Владимирской области Антон Беляков в октябре сложил свои полномочия.Справочно:Андрею Маринину 49 лет. По образованию он оптик-конструктор. Окончил Владимирский юридический институт ФСИН по специальности «управление персоналом», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» в Москве по направлению «юриспруденция». Квалификация – магистр. Женат, воспитывает двоих детей.