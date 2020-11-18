Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась.

Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Коврова. Она подозревается в присвоение в крупном размере. Сообщили в региональном Следственном комитете.По версии следствия, в период с февраля по апрель 2019 года, находясь по месту работы, используя «онлайн-банк», перевела со счета своего работодателя на подконтрольный ей счет более 250 тысяч рублей. В дальнейшем она обналичила всю сумму и распорядилась ей по своему усмотрению.Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась. Расследование уголовного дела продолжается.