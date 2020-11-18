Участники рабочей группы по приватизации госимущества Владимирской области собрались на первое заседание. Она была создана по инициативе депутатов Заксобрания.

Участники рабочей группы по приватизации госимущества Владимирской области собрались на первое заседание. Она была создана по инициативе депутатов Заксобрания.Ее председателем стал вице-спикер ЗС и один из авторов закона о приватизации Дмитрий Рожков. Это было скорее техническое заседание, на него были приглашены члены общественной палаты области , администрации региона. По просьбе Белого дома и было предложено уточнить отдельные положения закона, связанные с определением полномочного органа, отвечающего за приватизацию. Эта необходимость возникла после проведения административной реформы.Дмитрий Рожков, зампредседателя ЗС:- Данная рабочая группа планирует работатьпостоянно, и мы обсуждаем не только те вопросы , которые возникли к нашему закону о приватизации, но итакже будут обсуждаться все этапы приватизаци.Напомним,ранееадминистрация областизаявила о приватизации ряда крупных предприятий . Это комбинат Тепличный, ДСУ-З , Владимиртеплогаз, Владимирское карьероуправление. Общественники и законодателипотребовалипровести приватизацию открыто и публично. Теперь , согласно закону,рабочая группабудет рассматривать каждый объект отдельно. И тщательно изучать предложения претендентов, с тем чтобы предприятия и дальше работали на благо области.