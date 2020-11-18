Эта продукция пользуется большой популярностью у покупателей.

Роскачество исследовало филе соленых лососевых рыб в ломтиках. Эта продукция пользуется большой популярностью у покупателей. Но, приобретая любимую рыбу в нарезке, вы рискуете «купить» в нагрузку листерии и кишечную палочку.проверило филе семги торговых марок: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей», «Просто Азбука», «Русское море» и «Северная компания». Выявлено большое количество опасных микроорганизмов, в частности, листерии и кишечная палочка.Также торговые марки не прошли проверку на запах и вкус: у «ВкусВилл», «Каждый день» и «О'Кей» выявлен кислый запах. Вкус продукции не определялся, так как потребление ее не безопасно. У «Северного моря» обнаружен избыток консервантов в составе. Анализ показал высокий уровень соли (5,5%до 6,8%) у всех торговых представителей, кроме «ВкусВилл» и «Просто Азбука».Наличие листерий и кишечной палочкисвидетельствует о нарушении условий производства: несоблюдение требований правил личной гигиены и санитарии работниками производства, неправильная организация мойки оборудования, нарушение поточности производственного процесса», — объясняет профессор, заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции Любовь Абрамова.Выбирая слабосоленую рыбу в магазине, следует обращать внимание на наличие вакуумной упаковки, однородность цвета, на признаки поверхностного окисления.