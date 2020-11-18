В конце недели погодные условия резко ухудшатся.

Мэрия Владимира информирует жителей о приближающихся неблагоприятных погодных явлениях. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается снег, местами метель, гололёд и усиление ветра. Ухудшение погодных условий прогнозируется на 19-20 ноября.«Во второй половине дня 20 ноября и ночью 21 ноября ожидается выпадение мокрого снега», - сообщает горадминистрация.В пресс-службе мэрии напоминают, что это повышает риск возникновения ЧС, может нарушить работу транспорта, привести к росту ДТП, повреждениям коммуникаций.Управление гражданской защиты просит горожан быть предельно внимательными и осторожными, а автолюбителей соблюдать ПДД.