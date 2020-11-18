Церемония прощания с Александром Фёдоровым пройдёт 20 ноября в 9:00 в Свято-Воскресенском храме Владимира.

18 ноября на 64-ом году жизни скончался экс-заместитель начальника Управления ГИБДД Владимирской области Александр Фёдоров. Об этом сообщается в некрологе ведомства.Александр Риманович Федоров начал свою службу в 1981 году. Он прошёл путь от инспектора отдельного дивизиона дорожного надзора до замначальника УГИБДД региона.«Офицер внёс большой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения в области и воспитал несколько поколений сотрудников госавтоинспекции», - пишут о нём коллеги.Добавим, что сын пошёл по стопам отца и также служил в ГИБДД.Церемония прощания с Александром Фёдоровым пройдёт 20 ноября в 9:00 в Свято-Воскресенском храме Владимира.