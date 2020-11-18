Специалистами регионального Россельхознадзора установлен факт нарушения ветеринарного законодательства.

Специалистами регионального Россельхознадзора установлен факт нарушения ветеринарного законодательства.По данным ведомства, ООО «Рабочий», занимающееся производством сельскохозяйственной продукции, оформило документы на сырое молоко с истекшим сроком годности для реализации в пищу людям, общим объемом более 109 л, в адрес двух хозяйствующих субъектов Кольчугинского района.В отношении общества было возбуждено дело об административном и вынесено постановление с наложением штрафа в размере 10 тысяч рублей (штраф оплачен). Получателям продукции были направлены сообщения об изъятии продукции из оборота.