Москвич обвиняется по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В августе этого года 23-летний москвич приревновал девушку к 17-летнему парню и забил его до смерти. Об этом сообщает следственный комитет Владимирской области.Убийцу задержали.«Обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся», - добавили в пресс-службе ведомства.Уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» передано в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.