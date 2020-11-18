Все дни, которые он пробыл там до вступления приговора в законную силу, будут считаться ему как день за полтора.

Вступил в законную силу приговор в отношении Семена Федулина,который сбил насмерть двух детей в сентябре прошлого года. Сообщается на Ковровского горсуда.Напомним, Ковровский суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Родители погибших детей считают, что наказание слишком мягкое и подали апелляцию. Защитник Федулина, напортив, утверждал, что это слишком строгий приговор и отбывать наказание Семён вполне мог бы в колонии-поселении, так как ранее не судим.Областной суд решение Ковровского суда оставил без изменения.Добавим, с 5 сентября 2019 года «мелеховский гонщик» содержался под стражей. Все дни, которые он пробыл там до вступления приговора в законную силу, будут считаться ему как день за полтора.