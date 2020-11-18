Также управляющих средствами индивидуальной мобильности вынесут в отдельную категорию участников дорожного движения.

Специалисты МВД и Минтранса хотят ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). В тех местах, где они будут устанавливаться, скорость передвижения на самокатах будет ограничена.Другие ограничения для водителей самокатов будут вводиться с учетом других факторов, например, ширины тротуара, и многих других. Об этом сообщил замначальника Гоставтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин.Чиновник отметил, что власти также выработают единые для всей России правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. А управляющие ими будут вынесены в отдельную, уже пятую по счету, категорию участников дорожного движения, наряду с пешеходами, водителями, велосипедистами и пассажирами.Предполагается, что на российских дорогах и в парках мы вскоре сможем увидеть знак Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено, а также специальные таблички, которые будут указывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ, пишет РИА Новости.