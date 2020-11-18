При мониторинге в одном из заведений было выявлено нарушение.

Рейд по объектам общественного питания прошел во Владимире. Особое внимание уделялось применению QR-кодов, а также соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Как отметила представитель управления Роспотребнадзора Светлана Костина, основное внимание – на выполнение термометрии у всех сотрудников, ведение журнала термометрии, проведение дезинфекционных мероприятий, масочный запас, запас дезинфицирующих средств, соблюдение дистанции.«Мониторинговые мероприятия проводятся систематически, еженедельно. Нарушения встречаются, но уже намного реже. Бизнес старается соблюдать все правила, так как предприниматели понимают, что не соблюдение правил – это ответственность и штрафные санкции», – пояснила Светлана Костина.При мониторинге в одном из заведений было выявлено нарушение, график термометрии должностные лица не заполняли несколько дней. В этом случае Роспотребнадзором будет составлен протокол. Всего с 13 ноября Департамент предпринимательства и региональное управление Роспотребнадзора провели в области более 500.Напомним, что нарушение правил в период действия режима повышенной готовности влечёт наложение административного штрафа.