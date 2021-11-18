Показатель используется при расчёте сумм, предоставляемых на покупку квартир для молодых семей, выплат многодетным, субсидий госслужащим, работникам различных учреждений.

Во Владимире утвердили стоимость квадратного метра жилья. Согласно постановлению мэрии, в четвёртом квартале она составила 39 402 рубля.Показатель используется при расчёте сумм, предоставляемых на покупку квартир для молодых семей, выплат многодетным, субсидий госслужащим, работникам различных учреждений.Очевидно, что официальная стоимость намного ниже рыночной. Риэлторы и застройщики отказываются сотрудничать с горадминистрацией. Из-за этого возникают проблемы с расселением аварийных домов. При чём не только в областной столице, но и в целом по региону.Власти планируют закрыть вопрос путём повышения вышеуказанного показателя.