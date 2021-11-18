На 45-ой неделе в регионе выявлено 12 213 случаев заражения ОРВИ.

На 45-ой неделе во Владимирской области выявлено 12 213 случаев заражения ОРВИ. Показатель на 100 тысяч населения снизился 6,8% и составляет 899 заболевших.Превышение эпидпорога среди всего населения равняется 40.8%. В разрезе категории от 15 лет и старше - 197,2%. По Владимиру – 17% и 199,6%. С начала осени диагностировано 27 случаев гриппа H3N2.«Повышаются риски заболевания одновременно гриппом и коронавирусом. Последствия такой комбинации могут быть очень серьёзными. Спасти от серьёзных осложнений и летального исхода поможет прививка от гриппа. Её также необходимо сделать всем, особенно гражданам из группы риска – детям, пожилым людям, беременным, перенесшим COVID-19», - прокомментировала ситуацию официальный представитель Роспотребнадзора Дарья Никитина.Она добавила, что лучший способ защититься от опасных инфекций – вакцинация.«Выбор всегда остаётся за человеком, но чем дольше мы раздумываем над тем, делать прививку или нет, тем дольше будут действовать ограничения», − подвела итог сотрудник ведомства.