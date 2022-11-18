Губернатор Александр Авдеев лично побывал в Минобороны, чтобы разобраться в проблемах мобилиованных...

Губернатор Александр Авдеев лично побывал в Минобороны, чтобы разобраться в проблемах мобилиованных в 346-й полк.Военное министерство отметило, что недопустимо было направлять неподготовленных мобилизованных сразу в тяжёлые боевые условия. Сейчас 130 человек находятся в тыловой зоне, обеспечены трёхразовым питанием и обмундированием, нормальными условиями проживания.Сообщается, что после адаптационного периода их направят на вторую и третью линии обороны.Фото пресс-служба АВО