Во Владимирской области будет работать робот - уборщик. В технопарке «Кванториум-33» состоялись...

Во Владимирской области будет работать робот - уборщик.В технопарке «Кванториум-33» состоялись публичные защиты проектов. Были представлены творческие презентации команд и отдельных преоктировщиков по следующим направлениям: инженерно-технические, естественнонаучные и видео-ролики учащихся медиаквантума.Предметы проектных разработок впечатляют: робот-снегоуборщик и патрульный робот, капсула сна, симулятор управления луноходом в виртуальной реальности, воздушные ворота для дрондрейсинга. Был и симбиоз физиков с лириками: «Суздаль в кино и наяву. К 1000-летию Суздаля», кукольный, театр из бросового материала, нейрофизиологические параметры усвоения информации. И чисто медицинские интересы: ранняя диагностика болезни Альцгеймера, влияние стресса на нейрофизиологические показатели подростков.В соответствии с достигнутой договоренностью между Институтом биологии и экологии ВлГУ и детским технопарком «Кванториум-33» ГАОУ ДПО ВО ВИРО несколько участников, прежде всего, из числа 11- классников, смогут претендовать на дополнительные баллы к ЕГЭ по биологии по итогам защиты работ при поступлении в ВлГУ.Фото www.pxfuel.com/