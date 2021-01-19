Продлить срок содержания под стражей до 25-го апреля включительно. С таким ходатайством выступило следствие в отношении Павла Панфилова. В Октябрьском райсуде рассматривался вопрос о

Продлить срок содержания под стражей до 25-го апреля включительно. С таким ходатайством выступило следствие в отношении Павла Панфилова. В Октябрьском райсуде рассматривался вопрос о дальнейшей мере пресечения для директора регионального Департамента имущественных и земельных отношений. В начале декабря 2020-го его задержали. Первоначальная мера пресечения – содержание под стражей до 24 января – истекала на днях.