Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области ООО «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Хартия» расширяют зону действия единого платёжного документа за услуги ЖКХ. Жители Кольчугинского, Собинского и Юрьев-Польского районов получат новые квитанции за январь 2021 года в начале февраля.
Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области ООО «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Хартия» расширяют зону действия единого платёжного документа за услуги ЖКХ. Жители Кольчугинского, Собинского и Юрьев-Польского районов получат новые квитанции за январь 2021 года в начале февраля.
Единый платёжный документ будет сформирован для собственников частных домовладений (индивидуальных жилых строений) и будет содержать данные для оплаты двух услуг: «Электроснабжению» и «Вывозу и обращению с ТКО». Для оплаты квитанций клиенты могут обратиться в любой офис Энергосбыт Волга или воспользоваться удобной дистанционной формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании. Для совершения платежа не требуется регистрация, достаточно указать номер лицевого счёта.
«Развитие совместного проекта с компанией «Хартия» говорит об эффективности внедрения единого платёжного документа, а также о высоком уровне взаимодействия наших специалистов», – отметил генеральный директор Энергосбыт Волга Александр Москвитин.
Напомним, в 2020 году Энергосбыт Волга и ООО «Хартия» подписали соглашение о сотрудничестве, результатом которого стало создание единого платёжного документа. Пилотный проект был запущен на территории трёх районов региона: Александровского, Киржачского и Петушинского.
При необходимости личного посещения компании по вопросам электроснабжения Энергосбыт Волга предлагает воспользоваться возможностью предварительной записи на приём на сайте: Для визита в офис необходимо указать свои контактные данные и выбрать удобные время и дату. Энергосбыт Волга напоминает клиентам о необходимости использования защитных средств при посещении компании.
По вопросам оказания услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором клиентам необходимо обращаться в адрес ООО «Хартия»:
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40 (2-й этаж)
График работы:
с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00;
суббота, воскресенье – выходной.
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 20а
График работы:
с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00;
пятница с 08:00 до 16:00;
суббота, воскресенье – выходной.
г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 27а
График работы:
с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00;
пятница с 08:00 до 16.00;
суббота, воскресенье – выходной.
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