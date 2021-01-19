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<a href="https://33live.ru/novosti/19-01-2021-edinyj-platyozhnyj-dokument-za-uslugi-zhkx-budut-poluchat-zhiteli-eshhyo-tryox-rajonov-vladimirskoj-oblasti-.html" target="_blank">Единый платёжный документ за услуги ЖКХ будут получать жители ещё трёх районов Владимирской области </a> - Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области ООО «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Хартия» расширяют зону действия единого платёжного документа за услуги ЖКХ. Жители Кольчугинского, Собинского и Юрьев-Польского районов получат новые квитанции за январь 2021 года в начале февраля.