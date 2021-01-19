Во Владимире вместе со всей страной встретили праздник Крещения Господне. Ночью тысячи жителей региона окунулись в купель. В этот раз праздник проводили с учётом коронавирусных ограничений.

Во Владимире вместе со всей страной встретили праздник Крещения Господне. Ночью тысячи жителей региона окунулись в купель. В этот раз праздник проводили с учётом коронавирусных ограничений.Минус 20 не помеха. В воду лезут даже дети. Правда, окунуться решают не сразу. В этом году на Крещение пришли около 4х тысяч человек - и это только во Владимире!- Как водичка?- Ну вода всегда нормальная, только погода разная.- Настоящие Крещенские морозы.- Да-да-да!Рядом с купелями - спасатели, полицейские, медики и сотрудники Владимирской администрации. По области в крещенскую ночь дежурили более 500 пятисот человек. На выходе из воды каждого купающегося ждали журналисты.- Валёк, ты пока окунаешься, думай над вопросами, какая вода.А после - горячий чай и вкусная гречка.Евгений Мысев, старший инспектор ГИМС:- Ежегодно организуется место для крещенских купаний администрацией района. Палатки, пункты переодевания, пункты обогрева, дополнительно разведён костёр.В этом году Крещение экстремально не только из-за низких температур. Коронавирусные ограничения внесли свои коррективы. Во Владимире открыты только две купали - водоем Семязино и озеро Глубокое. Купающимся рекомендуют соблюдать дистанцию . Но вирус не смог испортить праздничное настроение. Окунуться приходили целыми семьями.- Потому что мне как-то захотелось, я думаю, что сегодня я окунусь, а ни то потом целый год буду жалеть.Камешковский, Судогодский и Ковровский. Купели - во всех городах и районах области. Всего - 40 мест для купания. В Радужном на озере Якуши вырезали Иордан в виде креста. А в селе Чамерево Судогодского района жители окунались в местный святой источник Александра Невского. После крещенской службы и крестного хода к озеру.- Освящается вода сия. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Верующие шли к храму за освященной водой. Считается , она обладает исцеляющими свойствами и не портится целый год до следующего Крещения.Нина Глизница, Александр Чунаев, "Вести - Владимир".