С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 346 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 239 пациентов. В стационарах лежит 648 человек, из них 313 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2528 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 19 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 14 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом COVID-19.По три заболевших выявлено в Костроме и Вохме, по два - в Нерехте, Мантурово и Шарьинском районе. По одному инфицированному зарегистрировано в Волгореченске, Пыщуге, Судиславле, Макарьевском, Костромском, Нейском и Галичском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 346 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 239 пациентов. В стационарах лежит 648 человек, из них 313 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2528 заболевших.