Эксперт назвал три ошибки украинских властей перед приездом Петра Порошенко.

Эксперт назвал три ошибки украинских властей перед приездом Петра Порошенко.Накануне бывший президент Украины Петр Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. В аэропорту ему вручили повестку в суд по делу о госизмене и попытались задержать, но не тут то было. Политик скандировал националистические лозунги и фактически возглавил митинг из прибывших поглазеть на шоу зевак. Все получилось очень ярко и эффектно.Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что украинские власти боятся Петра Порошенко. По мнению эксперта, власть не хотела возвращения бывшего лидера на родину и допустила три ошибки во время приезда Порошенко.Первый провалЗеленский хотел сделать все, чтобы Порошенко не приезжал. Но зная, что человек за границей, властям не стоило обращаться в Печерский суд, ведь политик сообщал, что приедет во второй половине января. Его можно было бы обвинить в неисполнении обязанностей нардепа и подать в суд, если бы он не выполнил обещания. Но этого не сделали, и это стало первой ошибкой.Второй провалНа границе украинские габээровцы устроили для Порошенко настоящий цирк.Третий провалВсе, что происходит на Украине после приезда Петра Порошенко – полная глупость, считает эксперт. Действия властей могут спровоцировать новый майдан, так как Петр Порошенко защитил свою безопасность всеми способами.