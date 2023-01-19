В 2022 году водители, которых поймали за вождение в нетрезвом виде, оплатили штрафы на сумму в 35,5 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП. За 12 месяцев было возбуждено 1516

В 2022 году водители, которых поймали за вождение в нетрезвом виде, оплатили штрафы на сумму в 35,5 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП. За 12 месяцев было возбуждено 1516 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. Кроме этого, все привлеченные к ответственности по данной статье были также лишены водительских прав. Лидерами по количеству “пьяных”