Уже сейчас собрано 1340 подписей. На следующей неделе студенты планируют передать их в департамент молодежной политики и общественных проектов.

Члены Молодежного конгресса Владимирской области организовали сбор подписей за проведение областного фестиваля "Студенческая весна". Время для организации "Студвесны 2021" все меньше. «Возможно, чиновники считают, что это не достаточно важное событие для молодежной политики в нашей области», - . Ребята решили собрать подписи от студентов вузов всего Владимира, чтобы показать, что молодежь волнует судьба главного фестиваля весны. Уже сейчас собрано 1340 подписей. На следующей неделе их планируют передать в департамент молодежной политики и общественных проектов.Добавим, что руководитель департамента по молодежной политике и общественных проектов Николай Костылёв на встрече с депутатами Заксобрания рассказал, что намерен возобновить организацию небольших дискуссионных площадок и масштабных молодежных событий, таких как фестиваль творчества «Студенческая весна».«Я хочу смело заявить о том, что в конце апреля, в этом году, данный фестиваль мы обязательно проведем», - сказал Николай Костылев.